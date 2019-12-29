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Александр Шлеменко: «Федор бы победил Александра Емельяненко»

12:15
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Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко высказал мнение о том, кто бы выиграл в бою Федора Емельяненко с Александром Емельяненко, если бы такой состоялся.

Федор Емельяненко (слева) и&nbsp;Александр Емельяненко.Александр Шлеменко: «Федор Емельяненко выиграл бы бой у своего брата»

На этой неделе между братьями произошел конфликт в СМИ.

— Если представить бой Федора Емельяненко с Александром, то Федор бы выиграл, — сказал Шлеменко. — Из-за своей скорости и опыта. И если брать ментальность, то он сильнее. Я думаю, его жизнь жестче потрепала. Он просто более жесткий человек. Александр — младший брат, и многие моменты он не понимает. Федор всегда заботился о брате и всегда оберегал. Может, это и сыграло злую шутку.

На счету 43-летнего Федора Емельяненко — 39 побед и 6 поражений в ММА. У 38-летнего Александра Емельяненко — 28 побед, 7 поражений и 1 ничья. (Михаил Потапов)

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