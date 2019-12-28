Александр Шлеменко: «Джексон слишком разъелся»

Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко поделился мнением о предстоящей встрече 43-летнего россиянина Федора Емельяненко (38-6) с 41-летним американцем Куинтоном Джексоном (38-13).

— Это будет очень нервный бой, — цитирует Шлеменко РИА «Новости». — Объясню: если мы возьмем статистику Федора Емельяненко, то у него как раз легче получалось с тяжелыми бойцами. Чем здоровее и тяжелее был соперник, тем быстрее с ним Федор разбирался. А Куинтон — 93 килограмма.

По статистике вижу, что почти все бои, в которых Федор дрался с людьми, которые из 93 килограммов пришли в тяжелый вес, Федор, к сожалению, проиграл. Это и последний бой с Райаном Бэйдером, и бой с Дэном Хендерсоном, это и тяжелый, пусть и выигранный бой с Фабио Мальдонадо.

Другое дело, что Куинтон имеет большую массу, он слишком разъелся. Наверное, он уже вряд ли когда-то сможет спуститься ниже 93 килограммов. У Федора большие шансы на победу, но если брать только статистику, то шансы на стороне Куинтона. Речь о грубой неофициальной статистике, о которой я сказал ранее"