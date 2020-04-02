Александр Шлеменко: «Будь у меня сейчас бой в США, я бы подрался»

Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко (59-13) прокомментировал ситуацию с отказом российского бойца, чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова (28-0) драться с Тони Фергюсоном (25-3).

— В трусости так прямо сразу обвинять-то сложно. Откуда мы знаем, что там на самом деле происходило. Сейчас во всем мире люди напуганы, многие боятся выйти из дома, везде самоизоляция, турниры отменяются один за одним. Какие у него мотивы не лететь в США? Это точно не трусость. У профессионального спортсмена нет такого понятия. Это какой-то расчет. Возможно, они не хотят рисковать. В команде Хабиба очень расчетливо подходят к соперникам, к сгонке веса. Здесь ситуация нестандартная, нужно было принимать решение. Что бы я сделал, если бы у меня был турнир в США? Я бы не улетал оттуда домой до турнира. И конечно, с удовольствием бы подрался, — сказал Шлеменко. (Михаил Потапов)