Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:01

Александр Пантожа пригрозил Морено фразой Хабиба

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе Александр Пантожа (25-5) в преддверии титульного поединка с чемпионом Брэндоном Морено (21-6) повторил фразу экс-чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0).

«Я собираюсь размазать Брэндона Морено. Мне нравится, как Хабиб сказал это перед боем с Конором Макгрегором: «Я размажу вашего парня». Именно это и произойдет 8 июля. Я буду доминировать весь бой», — сказал Пантожа MMA Junkie.

Пантожа подерется с Морено 8 июля на UFC 290 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Пантожа дважды побеждал Морено. В 2016 году на The Ultimate Fighter 24 он победил Морено сабмишном, а в 2018-м выиграл единогласным решением судей (30-26, 30-26, 29-27) на UFC Fight Night 129.

Александр Пантожа
Брэндон Морено
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
0
Читайте также
Почему отказ сборной России от Кубка ЦАФА — это провал
Худший состав Канады в истории? Почему «Кленовые» снова выиграли ЧМ
Лавров посоветовал послу США в ЮАР знать свое место и не лезть в чужие дела
Берлин решил отозвать разрешение на деятельность четырех из пяти генконсульств РФ в ФРГ
Песков прокомментировал предложение Кадырова ввести военное положение
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Боец UFC Гришин: «Преимущество Павловича перед Джонсом в его нокаутирующей мощи»

Врачи спасли ногу бойцу MMA, который заразился стафилококком в Таиланде
Новости
RSS RSS
Все новости