Александр Пантожа пригрозил Морено фразой Хабиба

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе Александр Пантожа (25-5) в преддверии титульного поединка с чемпионом Брэндоном Морено (21-6) повторил фразу экс-чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0).

«Я собираюсь размазать Брэндона Морено. Мне нравится, как Хабиб сказал это перед боем с Конором Макгрегором: «Я размажу вашего парня». Именно это и произойдет 8 июля. Я буду доминировать весь бой», — сказал Пантожа MMA Junkie.

Пантожа подерется с Морено 8 июля на UFC 290 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Пантожа дважды побеждал Морено. В 2016 году на The Ultimate Fighter 24 он победил Морено сабмишном, а в 2018-м выиграл единогласным решением судей (30-26, 30-26, 29-27) на UFC Fight Night 129.

