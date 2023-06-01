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Сегодня, 10:08

Врачи спасли ногу бойцу MMA, который заразился стафилококком в Таиланде

Давид Хачатрян
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Австралийский боец Тим Шульц (4-1) смог избежать ампутации ноги после того, как неравнодушные люди пожертвовали ему деньги на операцию.

«Тим только что перенес операцию. Его кожа от голени до верхней части бедра была удалена. Также была удалена поверхностная фасция. К счастью, инфекция не достигла мышц, поэтому ногу можно спасти. Тим в хорошем настроении и выражает благодарность всем за поддержку», — сказано в соцсетях бойца.

Ранее Шульц обратился в соцсетях с обращением, заявив, что ему нужно 18 тысяч австралийских долларов, чтобы оплатить операцию на ноге. По словам бойца, он подхватил стафилококк в Таиланде.

ММА
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