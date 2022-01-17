Александр Карелин — о российском народе: «У людей уныние? Ленность я замечаю больше»

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и член президиума генерального совета политической партии «Единая Россия» Александр Карелин в разговоре с Youtube-каналом «Томское время» заявил, что проявление лени у россиян он встречает чаще, чем уныние текущим положением в стране.

— В период, когда я уже на что-то мог влиять, у нас, у «Единой России» появилась программа по строительству спортивных объектов. Сначала 63, из них мы тридцатку сделали. Потом уже 100, встрепенулась история, экономика окрепла, у Минспорта появилось целое подразделение, программы, по которым сейчас есть огромное количество залов. Кто-то говорит: «А зачем?». Да пусть они появятся, а завтра мы научимся ими пользоваться, их заполнять. Мы же сейчас находимся в этом состоянии. Да, с одной стороны, все вроде бы как доступно, а с другой, все имеет свои последствия. Так что... научимся. Мы и похуже времена переживали.

— А вы не замечаете состояния уныния [в стране]? Уныние людей.

— Ну...ленность я замечаю больше.

Карелин — член Высшего совета партии «Единая Россия» с 2001 года. Был депутатом Государственной думы РФ пяти созывов.