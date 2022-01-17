Александр Карелин: «Ельцин — мозг. Да, удалось ему немногое, но он не дал распатронить Россию»

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и член президиума генерального совета политической партии «Единая Россия» Александр Карелин в интервью Youtube-каналу «Томское время» поделился мнением о бывшем президенте России Борисе Ельцине.

— Как вы относитесь к президенту Ельцину? Вы были его доверенным лицом?

— Был. Дважды. Человек взял на себя тяжелейший труд отменить тот строй и сказать, что будет рынок. При том, что мы до сих пор не можем изжить всеобъемлющее стремление к соцобеспечению. Большинство до сих пор не готово вкупиться в конкуренцию. Борис Николаевич взял на себя тяжелейший труд.

— Справился он с ним?

— Думаю, что не нам судить. Слишком мало времени прошло..

— Но мы же пожинаем результат.

— Мы ликвидируем последствия. Но они могли бы быть намного тяжелее, я уверен в этом.

— Когда Ельцин выступает в Конгрессе США, кладет руку на сердце, говорит что-то такое...

— Вы вырываете из контекста. Когда мы в свое время сосредоточились не на своих бедах, а начали искать одобрения за пределами страны — точно не Борис Николаевич нас к этому толкал. Точняком. И не он получил Нобелевскую премию за развал Советского Союза. И он тоже был ликвидатором последствий, если вы хотите мое мнение убежденное. Да, ему немногое удалось. Немногое. Но только за то, что он не дал распатронить Российскую федерацию, ценой даже трудно допустимых историй, что берите суверенитета сколько можете, и стабилизировал наше историческое состояние, к которому мы вернулись через усилие. Мы же величайшая колониальная держава прошлого века. Да, я был его доверенным лицом, получил огромный опыт. Был поражен, когда тебе, молодому парню, говорят: «Я прошу вас помочь». Это звучит очень лестно. Я работал с ним, несколько раз был его советником. Я вас уверяю, огромный мозг, огромная способность к восприятию информацию. Как он работал с документами... Когда ты в одной машине с ним едешь, ты все это видишь, как это происходит.

Карелин — член Высшего совета партии «Единая Россия» с 2001 года. Был депутатом Государственной думы РФ пяти созывов.