«Мне приятно, даже если он угарнул». Борщев отреагировал на пост Махачева

Российский боец UFC Вячеслав Борзев в интервью «СЭ» прокомментировал пост Ислама Махачева в Twitter.

В ночь на 16 января 30-летний легковес Борщев дебютировал в UFC, нокаутировав в первом раунде американца Дакоту Буша. Топовый легковес UFC Махачев после этого написал в Twitter: «Борщев просто борщанул сегодня».

«Да, я видел [пост Махачева], — отметил Борщев. — Забавно получилось. Вроде и приятно, а в то же время не пойму — то ли он угарает надо мной, то ли это такой комплимент интересный. Мне в любом случае приятно — даже если угарнул. Тем более я же не просто так в конце лезгинку отбомбил. Я отомстил за то, что наших кавказцев не получилось привезти на бои. Я с одним из тренеров общаюсь в Инстаграме, надеялся встретиться. А получилось так, что их бои перенесли. Получается, я за них оттанцевал».