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Сегодня, 10:12

Александр Густафссон снялся с боя с Овинсом Сен-Прю 10 декабря на UFC 282

Давид Хачатрян
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35-летний ветеран Александр Густафссон (18-8) выбыл из поединка с 39-летним американцем Овинсом Сен-Прю (26-16) на UFC 282, сообщил Сен-Прю в соцсетях.

Причина снятия шведа с боя не сообщается. Тем не менее Сен-Прю выступит в турнире против Филипе Линса (15-5), пишет Topology. Турнир UFC 282 пройдет 10 декабря в Лас-Вегасе, США.

Сен-Прю прошлый бой выиграл у Маурисио Руа (27-13) раздельным решением судей. Бой прошел 7 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Линс прошлый бой выиграл у Марчина Прахнио (15-6) единогласным решением судей. Бой состоялся 23 апреля на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США.

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