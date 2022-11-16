Гамрот бросил вызов Чендлеру: «Давай посмотрим, кто из нас лучший борец»

Польский легковес Матеуш Гамрот (21-1) обратился к Майклу Чендлеру (23-8) с предложением провести бой весной 2023 года.

«Эй, Майкл Чендлер! Если ты хочешь, чтобы тебя по-прежнему считали претендентом на титул, давай устроим войну следующей весной и посмотрим, кто из нас лучший борец. Победитель пойдет наверх! А пока наслаждайся заслуженным отдыхом», — написал польский боец в Twitter.

Гамрот в прошлом бою проиграл Бенилу Дариушу (21-4) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.