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Александр Емельяненко ведет переговоры о проведении боев на голых кулаках

19:10
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Российский боец ММА Александр Емельяненко ведет переговоры с Top Dog, сообщил сам спортсмен 1 марта в своем Instagram. Эта организация проводит бои на голых кулаках.

Top Dog Fighting Championship является первой в России спортивной организацией, профилирующийся на организации боев на голых кулаках.

39-летний Александр Емельяненко провел 37 поединков в ММА и одержал 28 побед при восьми поражениях и одной ничьей. В боксе у него одна победа и одна ничья.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CL4Mutfg1KX/

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