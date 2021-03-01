Александр Емельяненко ведет переговоры о проведении боев на голых кулаках

Российский боец ММА Александр Емельяненко ведет переговоры с Top Dog, сообщил сам спортсмен 1 марта в своем Instagram. Эта организация проводит бои на голых кулаках.

Top Dog Fighting Championship является первой в России спортивной организацией, профилирующийся на организации боев на голых кулаках.

39-летний Александр Емельяненко провел 37 поединков в ММА и одержал 28 побед при восьми поражениях и одной ничьей. В боксе у него одна победа и одна ничья.