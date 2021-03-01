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Хабиб Нурмагомедов ждет наступления эры Махачева в UFC

22:43
Ислам Махачев. Фото USA Today Sports
Ислам Махачев. Фото USA Today Sports
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что на смену ему придет Ислам Махачев. Он высказал мнение, что Махачев станет чемпионом в этом дивзионе.

«Все говорят о Дастине (Порье — Прим. «СЭ»), Коноре (Макгрегоре), Чендлере, Джастине, Оливейре, — цитирует Хабиба ESPN 1 марта. — Но к концу года это изменится. Не думаю, что кто-то может победить Махачева прямо сейчас. Он будет править (дивизионом — Прим. «СЭ»). Я действительно верю, что впереди его эра».

29-летний Ислам Махачев провел 19 поединков в ММА и одержал 18 побед при одном поражении.

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