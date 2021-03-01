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Федор Емельяненко — о наборе формы: «Толчок мне дали мои девчонки. Сказали: «Папа, ты толстый»

15:08
Федор Емельяненко. Фото mmajunkie.com.
Федор Емельяненко. Фото mmajunkie.com.
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Легенда смешанных единоборств Федор Емельяненко, являющийся бойцом промоушена Bellator MMA, рассказал о своей текущей физической форме.

«Сейчас я в форме, хорошей форме. Не скажу, что в замечательной, но я доволен. Небольшой толчок мне дали мои девчонки, когда стали говорить: «Папа, ты толстый» (смеется).

Я понял, что чуть набрал и немножко ограничил себя [в еде]. Увеличил нагрузки, начал работать с ребятами и понимаю, что сейчас я в хорошей форме», — сказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу Okko Sport.

Федор Емельяненко провел последний бой 29 декабря 2019-го, победив нокаутом Куинтона Джексона на Bellator 237 в Японии.

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