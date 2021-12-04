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Александр Емельяненко: «Очень хорошо отношусь к народу Дагестана. Гусейнов хотел столкнуть нас лбами»

16:16
4 декабря 2019 года. Москва. Александр Емельяненко в редакции «СЭ». Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
4 декабря 2019 года. Москва. Александр Емельяненко в редакции «СЭ». Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил журналистам, что хорошо относится к дагестанскому народу. Ранее он назвал бойца Артура Гусейнова «дагестанской свиньей». Гусейнов в свою очередь заявил, что Емельяненко тем самым оскорбил весь народ Дагестана.

«У меня к Харитонову больше уважения, чем к Гусейнову, — сказал Емельяненко. — Больше порадовало, что он заездил на заднице на своей — сначала одно говорил, бил себя в грудь, потом другое. Я очень хорошо отношусь к дагестанскому народу, у меня с этого региона очень много друзей. Он просто взял и столкнул лбами свое личное со всей республикой. Я ничего плохого и злого в отношении народа не сказал. Просто его понесло немножко. Я высказался в отношении Гусейнова — что он гусь лапчатый, а никак не весь народ Дагестана».

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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