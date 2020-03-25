Александр Емельяненко: «Шлеменко лил на меня грязь. Готов драться с ним по правилам ММА»

Российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью «СЭ» ответил Александру Шлеменко, который предложил ему подраться по правилам смешанных единоборств.

Во вторник Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок, тот заявил, что готов к бою, но по правилам ММА.

— Вообще без проблем, — сказал Емельяненко. — По любым правилам — на выбор Шлеменко. Почему Шлеменко? Он изъявил желание заменить в бою со мной Кокляева, который тогда готовился выступать по правилам бокса. Не я Шлеменко вызвал. У народа непонимание какое-то. Это он кричал, заявлял, что готов меня побить, кучу грязи на меня лил — что если вдруг Кокляев травмируется, давайте я вместо него выйду, давайте буду первым претендентом на его замену. Так как сейчас произошла пауза с событиями, можно организовать этот бой. Думаю, его можно организовать, как хотят провести бой Нурмагомедова с Фергюсоном — без зрителей. Пусть сидят дома, смотрят по телевизору, как я буду его бить. Вообще без проблем.

— То есть вы хотите провести бой с ним уже весной?

— Да когда он будет готов, тогда и побью его.

— Почему сначала предложили правила бокса?

— Повторю: когда я собирался выступать с Коклявым по правилам бокса, он сказал, что будет готов заменить Кокляева. Бороться он вообще не может. Ну если он хочет подраться на руках — да без проблем. Подеремся по правилам бокса. Да по любым правилам. Хоть по правилам боевого самбо его побью.

— Он думает, что сможет вас забороть.

— Пусть думает. Пусть думает и готовится. Меня радует, что у него есть надежды какие-то, что он не слился и будет продолжать готовиться. Осталось только организовать турнир.

— Какое у вас в целом отношение к Шлеменко? Он ведет активную общественную деятельность, категорически против употребления алкоголя.

— Да никакого отношения. Я его знать не знаю и ни разу не видел. Его позиция — это его личное дело. В его личную жизнь я не лезу. Она меня абсолютно не касается. (Илья Андреев)