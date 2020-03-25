Александр Шлеменко: «Принимаю вызов Емельяненко, но по правилам ММА»

Российский боец ММА, быший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (35 лет, 59-13) прокомментировал «СЭ» вызов со стороны Александра Емельяненко (38 лет, 28-7-1). Во вторник Емельяненко предложил Шлеменко провести бой по правилам бокса. «Если ты не бздило картонное, то выходи на ринг, подеремся!» — заявил тяжеловес.

— Александр, ваша реакция на вызов Александра? — вопрос Шлеменко.

— Первое — конечно же, удивление. А потом стало приятно, потому что тяжеловес, Александр Емельяненко, меня вызывает. Его же все сейчас вызывают, понимаешь, за ним выстроилась очередь. И он сам вызвал меня, я не слышал, чтобы он еще кого-то вызывал. И пытается выторговать для себя заведомо более простые условия — по правилам бокса. Как минимум, это показывает его отношение ко мне.

— Сможете вспомнить, чтобы в ваш адрес кто-то высказывался в такой грубой форме?

— Конечно, могу. Одного могу вспомнить персонально, по фамилии Минеев. Да и в Америке говорили, но там это является частью игры. Тем более, там это было на английском языке. А здесь, я бы не сказал, что это грубая форма. Александр же себя позиционирует человеком тюремным, с понятиями. Он так и высказался.

— Вас это разозлило?

— Да нет, а что тут такого? Я вызов принимаю. По правилам ММА.

— Почему не по правилам бокса?

— Потому что я не боксер, во-первых. Во-вторых, хочется для себя тоже условия нормальные. А не просто: тебя вызвали и тебе еще и говорят, как ты будешь выступать. Давай он еще предложит: работаем одной правой рукой или одной левой. Я почему в ММА и пришел, потому что тут можно драться с любым. Вспомни первые бои, там ведь не было весовых категорий. Поэтому ММА — моя стихия, я выступаю в ММА. Так же как и Александр. Если бы он был боксером — это другой вопрос. И он является тяжеловесом, тяжелее меня на очень много килограммов. Хотя он не уточнил, может быть, он вызвал меня в 84 килограммах побоксировать? Тогда да, интересно. (Михаил Потапов)