Эдуард Вартанян заявил, что Петр Ян заслужил победу в бою со Стерлингом

Российский боец ACA Эдуард Вартанян в беседе с MMA.Metaratings.ru отреагировал на поражение Петра Яна в со-главном бою UFC 273 с Алджамейном Стерлингом.

«Трудно что-то сказать по этому бою, потому что первый раунд стал ключевым. Второй и третий однозначно выиграл Стерлинг. В четвертом и пятом доминировал Петр. Третий поединок? Почему бы и нет, такие бои будут всегда интересными. Предпочтение судей сыграли ключевую роль: какой-то судья отдал Петру, какой-то Стерлингу. Первый раунд стал главным, потому что во всех остальных все было однозначно.

Если судьи отдали победу Стерлингу единогласно, то можно было сказать, что сто процентов было политизированное решение, но тут раздельное решение – двое против одного. Может у кого-то из судей политизированная ситуация сыграла, но когда раздельное решение, политики нет. Если будет подробный разбор судей первого раунда, то вопросов меньше будет. У них даже количество ударов одинаковое. Я считаю, что Петр выиграл. Изначально я был за Петра, мне тяжело быть объективным», – сказал Вартанян.