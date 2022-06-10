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Сегодня, 14:40

Александр Емельяненко рассказал, как проходит его процесс реабилитации

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский боец Александр Емельяненко рассказал, как проходит его процесс реабилитации.

27 мая, основатель лиги Hardcore Анатолий Сульянов сообщил, что Емельяненко находится в реабилитационном спортивном центре в Екатеринбурге.

«Все отлично, я восстановился. Сейчас буду набирать форму перед боем. Уже бегаю кроссы, работаю с железом и на мешке. Мне предложил сюда поехать мой менеджер Никита Бурчак по хорошему знакомству», — приводит слова Емельяненко «Чемпионат».

Боец также рассказал, как сейчас строится его день.

«Просыпаюсь рано утром и бегу кросс 3 км. После завтрак, во второй половине дня либо работа с железом, небольшие веса на объем, либо работа на мешке 30 минут. Вечером периодически бывает баня. Врачи не запретят мне драться. Анализы и МРТ в полном порядке», — отметил Емельяненко.

Следующий бой Емельяненко должен провести против Вячеслава Дацика на Hardcore Boxing в сентябре на «ВТБ Арене» в Москве.

Источник: https://www.championat.com/boxing/article-4721281-aleksandr-emelyanenko-o-reabilitacii-otnosheniyah-s-bratom-fyodorom-boe-s-dacikom-i-berkovoj.html
Александр Емельяненко
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