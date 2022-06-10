Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 15:00

Александр Емельяненко рассказал об отношениях со своим старшим братом Федором

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский боец Александр Емельяненко рассказал о своих отношениях со старшим братом Федором.

«Были ли конфликты с братом в последние месяцы? Нет, не было. Мое отношение к его желанию драться на высшем уровне в 45 лет? Если здоровье позволяет и есть мотивация — почему нет? Это дело, которому он посвятил всю жизнь, и ему за это хорошо платят», — приводит слова Емельяненко «Чемпионат».

Следующий бой Александр Емельяненко должен провести против Дацика на Hardcore Boxing в сентябре на «ВТБ Арене» в Москве.

Ранее, 27 мая, основатель лиги Hardcore Анатолий Сульянов сообщил, что Емельяненко находится в реабилитационном спортивном центре в Екатеринбурге.

Источник: https://www.championat.com/boxing/article-4721281-aleksandr-emelyanenko-o-reabilitacii-otnosheniyah-s-bratom-fyodorom-boe-s-dacikom-i-berkovoj.html
Александр Емельяненко
Федор Емельяненко
0
Читайте также
Загитова гонится за Плющенко: кто дольше всех не объявляет об уходе из спорта и с какой целью?
Воспитанник «Барсы», помощник помощника «тренеришки». Кто такой Гильермо Абаскаль, которого «Спартак» назначил главным тренером
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александр Емельяненко рассказал, как проходит его процесс реабилитации
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости