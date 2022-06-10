Александр Емельяненко рассказал об отношениях со своим старшим братом Федором

Российский боец Александр Емельяненко рассказал о своих отношениях со старшим братом Федором.

«Были ли конфликты с братом в последние месяцы? Нет, не было. Мое отношение к его желанию драться на высшем уровне в 45 лет? Если здоровье позволяет и есть мотивация — почему нет? Это дело, которому он посвятил всю жизнь, и ему за это хорошо платят», — приводит слова Емельяненко «Чемпионат».

Следующий бой Александр Емельяненко должен провести против Дацика на Hardcore Boxing в сентябре на «ВТБ Арене» в Москве.

Ранее, 27 мая, основатель лиги Hardcore Анатолий Сульянов сообщил, что Емельяненко находится в реабилитационном спортивном центре в Екатеринбурге.