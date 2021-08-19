Маурисио Руа назвал трех самых сильных соперников в UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе и Pride в среднем весе Маурисио Руа рассказал AG Fight, кого считает самыми сильными соперниками в карьере в UFC.

«Джон Джонс — очень разноплановый, очень умный парень. Дэн Хендерсон — он очень силен, наносит очень много ударов. И Минотавр (Антонио Рожерио Ногейра). Он тоже разноплановый боец, у него хороший бокс, у нас с ним было три войны», — сказал Руа.

Бой Руа с Джонсом состоялся в марте 2011 года. Бразилец проиграл техническим нокаутом в третьем раунде, потеряв титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. С Хендерсоном Руа бился дважды — в ноябре 2011-го (поражение единогласным решением) и в марте 2014-го (поражение техническим нокаутом в третьем раунде). Против Ногейры у Руа было три поединка — в Pride в июне 2005 года и в UFC в августе 2015-го и в июле 2020-го, во всех Маурисио победил решением судей (дважды единогласным, один раз раздельным).

Всего на счету 39-летнего Руа 27 побед, 12 поражений и одна ничья в ММА (12-1 в Pride, 11-10-1 в UFC).