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Сегодня, 16:21

Александр Емельяненко рассказал, как его путали с братом: «Меня все называли Федя-младший»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Федор и Александр Емельяненко.
Фото ТАСС

Российский тяжеловес Александр Емельяненко признался, что в детстве его путали со старшим братом Федором.

«Часто ли меня путали с Федором? Не так часто, но в детстве, когда был маленький, когда даже не было разрешения заниматься единоборствами, по-моему, раньше с 8 или 10 лет допуск был, я ходил, и тогда меня все называли Федя-младший», — сказал Емельяненко «СЭ».

6 ноября в Москве 41-летний боец проведет бой против основателя поп-ММА промоушена Arena Сергея Еркаева. В последнем поединке, который проходил по правилам бокса, Емельяненко нокаутом уступил Вячеславу Дацику.

Александр Емельяненко
Федор Емельяненко
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