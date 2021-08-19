Александр Емельяненко — про Тарасова и Джигана: «Оба мертвые»
Российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью «СЭ» поделился мнением о своих ближайших соперниках — Артеме Тарасове и Джигане. Бой с Тарасовым должен пройти в сентябре, а с Джиганом — в ноябре.
— Ваш следующий соперник, Артем Тарасов, провел бой с Тайсоном Дижоном (проиграл по очкам). Какое он на вас произвел впечатление?
— Я не видел этого боя. Дело в том, что Тарасов не представляет для меня никакой опасности, никакой угрозы. Если честно, не понимаю, зачем он вообще вызвал меня на ринг — драться по правилам бокса. Я быстрее его, сильнее его, лучше бью, чем он. Я профессиональный боец, а он блогер. Зачем ему это нужно, я не понимаю.
— Хочет хайпануть на вашем имени.
— Это нанесет вред его здоровью. Нужно правильно хайповать. Чтобы еще и здоровье сберечь.
— Бой пройдет в перчатках для ММА. То есть Тарасов будет в еще большей опасности...
— Тарасову очень достанется, ему очень сильно не повезет в ринге, когда мы с ним сойдемся. У меня сейчас очень быстро летят руки. Очень сильно, жестко. До боя еще месяц, за это время я еще наберу. Без проблем лупану Тарасова.
— Кто сильнее — Тарасов или Джиган?
— Да оба мертвые! Один певец, другой блогер. Зачем они на ринг прутся — вообще не понимаю.
В среду 40-летний Емельяненко посетил турнир первого юниорского ММА-промоушена Pride JFC.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/martial/mma/reviews/aleksandr-emelyanenko-pro-dacika-tarasova-dzhigana-haritonova-fedora-boy-s-ismailovym-kino-i-edu-1825987/
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