Российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью «СЭ» поделился мнением о своих ближайших соперниках — Артеме Тарасове и Джигане. Бой с Тарасовым должен пройти в сентябре, а с Джиганом — в ноябре.

— Ваш следующий соперник, Артем Тарасов, провел бой с Тайсоном Дижоном (проиграл по очкам). Какое он на вас произвел впечатление?

— Я не видел этого боя. Дело в том, что Тарасов не представляет для меня никакой опасности, никакой угрозы. Если честно, не понимаю, зачем он вообще вызвал меня на ринг — драться по правилам бокса. Я быстрее его, сильнее его, лучше бью, чем он. Я профессиональный боец, а он блогер. Зачем ему это нужно, я не понимаю.

— Хочет хайпануть на вашем имени.

— Это нанесет вред его здоровью. Нужно правильно хайповать. Чтобы еще и здоровье сберечь.

— Бой пройдет в перчатках для ММА. То есть Тарасов будет в еще большей опасности...

— Тарасову очень достанется, ему очень сильно не повезет в ринге, когда мы с ним сойдемся. У меня сейчас очень быстро летят руки. Очень сильно, жестко. До боя еще месяц, за это время я еще наберу. Без проблем лупану Тарасова.

— Кто сильнее — Тарасов или Джиган?

— Да оба мертвые! Один певец, другой блогер. Зачем они на ринг прутся — вообще не понимаю.

В среду 40-летний Емельяненко посетил турнир первого юниорского ММА-промоушена Pride JFC.