Александр Емельяненко рассказал о своей ранее неизвестной победе нокаутом: «Бой продлился семь секунд»
Российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью «СЭ» впервые рассказал о своем первом бое (не занесен ни в Sherdog, ни в Tapology).
— Помните свой первый турнир?
— Помню. Мой первый бой был... Ну такой — пробный. Я дрался бесплатно в Харькове с украинским бойцом. Бой закончился очень быстро — продлился 7 секунд. Я не ощутил ни ринга, ни боя... Просто нокаутировал его, а потом сразу перешел в Pride.
— Как нокаутировали?
— Сошлись в стойке, я выкинул ему в голову серию, и он рухнул.
— Может, какой-нибудь турнир запомнился, когда еще ребенком были?
— Так это был мой первый турнир (Емельяненко было 22 года. — Прим. «СЭ»).
В среду 40-летний Емельяненко посетил турнир первого юниорского ММА-промоушена Pride JFC.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/martial/mma/reviews/aleksandr-emelyanenko-pro-dacika-tarasova-dzhigana-haritonova-fedora-boy-s-ismailovym-kino-i-edu-1825987/
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