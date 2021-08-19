Александр Емельяненко рассказал о своей ранее неизвестной победе нокаутом: «Бой продлился семь секунд»

Российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью «СЭ» впервые рассказал о своем первом бое (не занесен ни в Sherdog, ни в Tapology).

— Помните свой первый турнир?

— Помню. Мой первый бой был... Ну такой — пробный. Я дрался бесплатно в Харькове с украинским бойцом. Бой закончился очень быстро — продлился 7 секунд. Я не ощутил ни ринга, ни боя... Просто нокаутировал его, а потом сразу перешел в Pride.

— Как нокаутировали?

— Сошлись в стойке, я выкинул ему в голову серию, и он рухнул.

— Может, какой-нибудь турнир запомнился, когда еще ребенком были?

— Так это был мой первый турнир (Емельяненко было 22 года. — Прим. «СЭ»).

В среду 40-летний Емельяненко посетил турнир первого юниорского ММА-промоушена Pride JFC.