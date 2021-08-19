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Президент IMMAF Керрит Браун: «Мы ждем поддержки от Владимира Путина»

18:15
Керрит Браун.
Керрит Браун.
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Глава Международной федерации ММА (IMMAF) британец Керрит Браун надеется на поддержку со стороны президента России Владимира Путина.

«Наш спорт пока не везде узнаваем, но вместе мы боремся за повышение его узнаваемости во всем мире. Для этого нам важны такие сильные федерации, как в России, где они признаны министерствами спорта, национальными олимпийскими комитетами. Даже президент России понимает важность боевых искусств, и мы ждем от него поддержки ММА на мировом уровне. Я дзюдоист, как и Путин. Я завоевывал бронзу на Олимпийских играх и понимаю, что значит для вида спорта признание олимпийским и узнаваемость во всем мире», — сказал Браун журналистам на чемпионате Европы по ММА в Казани.

Чемпионат Европы по ММА стартовал 16 августа. Финальные поединки пройдут 20 августа.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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