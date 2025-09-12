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12 сентября 2025, 18:30

Александр Шлеменко — Владислав «Белаз» Ковалев: трансляция боя в прямом эфире

Александр Шлеменко проведет бой-реванш с Владиславом Ковалевым 12 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Шлеменко.
Фото Эдуард Корниенко, Известия

Российский боец Александр Шлеменко проведет бой-реванш с белорусом Владиславом «Белазом» Ковалевым в рамках RCC 23 в пятницу, 12 сентября. На кону стоит титул в среднем весе. Вечер ММА состоится на арене «Трактор» в Челябинске. Начало боя Шлеменко — Ковалев — ориентировочно в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию титульного боя. В прямом эфире трансляцию поединка покажут на онлайн-платформе Udar.

Первый бой соперников состоялся на RCC 22 в Екатеринбурге 31 мая и завершился победой Ковалева раздельным решением судей по итогам трех раундов. В реванше бойцы проведут пять раундов.

41-летний Шлеменко имеет профессиональный рекорд — 67 побед, 16 поражений, 1 ничья и еще один бой признан несостоявшимся. На счету 27-летнего Ковалева в ММА 9 побед и 1 поражение.

Александр Шлеменко и&nbsp;Влад Белаз.Александр Шлеменко — Владислав «Белаз» Ковалев: онлайн-трансляция боя

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Александр Шлеменко
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