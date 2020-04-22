Александр Емельяненко постригся налысо вслед за Рамзаном Кадыровым

Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал новое видео в Instagram. Он постригся налысо. Ранее то же самое сделал глава Чечни Рамзан Кадыров.

— Парикмахерские закрыты, а стричься надо! — написал спортсмен.

Глава Чеченской Республики ответил таким образом жителям на вопрос о том, что им делать в связи с закрытием всех парикмахерских и салонов красоты из-за пандемии коронавируса. Также он призвал всех жителей Чечни последовать его примеру.

Рамзан Кадыров побрился налысо