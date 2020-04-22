Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Александр Емельяненко постригся налысо вслед за Рамзаном Кадыровым

22:06
Александр Емельяненко. Фото Instagram.
Александр Емельяненко. Фото Instagram.
Теги:

Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал новое видео в Instagram. Он постригся налысо. Ранее то же самое сделал глава Чечни Рамзан Кадыров.

— Парикмахерские закрыты, а стричься надо! — написал спортсмен.

Глава Чеченской Республики ответил таким образом жителям на вопрос о том, что им делать в связи с закрытием всех парикмахерских и салонов красоты из-за пандемии коронавируса. Также он призвал всех жителей Чечни последовать его примеру.

Рамзан Кадыров побрился налысо

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/B_SkLZYob99/

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир