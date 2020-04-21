Глава Чеченской Республики и почетный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров побрился налысо. 43-летний политический деятель посоветовал всей мужской части населения Чечни последовать его примеру.

Кадыров ответил таким образом жителям на вопрос о том, что им делать в связи с закрытием всех парикмахерских и салонов красоты из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире зафиксированы 2 536 647 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 175 759 человек, выздоровело — 677 042.

По данным Роспотребнадзора на день 21 апреля в России всего зарегистрировано 52 763 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека.