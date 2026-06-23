Александр Емельяненко попал в больницу из-за проблем со спиной
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко оказался в больнице из-за обострившихся проблем со спиной.
В марте 2025 года спортсмен рассказал, что перенес операцию по удалению грыжи межпозвонкового диска.
«Александр в больнице. Обострились проблемы со спиной. Есть грыжа», — сообщили ТАСС в команде Емельяненко.
В мае 44-летний спортсмен рассказал об улучшении состояния здоровья и самочувствия.
Емельяненко за свою карьеру провел 39 боев и одержал 29 побед. Последний раз он выходил на ринг в декабре 2024 года на турнире NFL 2 и нокаутировал Алексея Гончарова.
Источник: ТАСС
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