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Александр Емельяненко попал в больницу из-за проблем со спиной

Сергей Филин

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко оказался в больнице из-за обострившихся проблем со спиной.

В марте 2025 года спортсмен рассказал, что перенес операцию по удалению грыжи межпозвонкового диска.

«Александр в больнице. Обострились проблемы со спиной. Есть грыжа», — сообщили ТАСС в команде Емельяненко.

В мае 44-летний спортсмен рассказал об улучшении состояния здоровья и самочувствия.

Емельяненко за свою карьеру провел 39 боев и одержал 29 побед. Последний раз он выходил на ринг в декабре 2024 года на турнире NFL 2 и нокаутировал Алексея Гончарова.

Источник: ТАСС
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Александр Емельяненко
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