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Сегодня, 17:25

Боец MMA из Азербайджана назвал Кулинского «русской свиньей» на турнире Hardcore

Алина Савинова
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Джавид Рзаев.
Фото Скриншот трансляции

Азербайджанский боец ММА Джавид Рзаев оскорбил россиянина Артура Кулинского на турнире лиги Hardcore.

После победы над российским спортсменом Сергеем Приходько азербайджанец с октагона вступил в перепалку с Кулинским, назвав его «русской свиньей». Рзаев также пытался устроить драку, но его остановил ведущий, который заявил, что никто не имеет права оскорблять другую нацию.

Позже Рзаев извинился перед россиянином, но болельщики призывают пожизненно дисквалифицировать бойца и требуют арестовать его за оскорбления в адрес Кулинского.

ММА
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