Монсон заявил, что завершил профессиональную карьеру
Боец ММА Джефф Монсон сообщил, что, скорее всего, завершил профессиональную карьеру.
«Думаю, моя профессиональная карьера подошла к концу», — цитирует Монсона РИА «Новости».
В своем последнем поединке 53-летний Монсон бился против Дилшода Мизироваиз Таджикистана. Судьи вынесли ничейный результат.
В 2018 году Монсон получил российское гражданство, а спустя пять лет отказался от американского паспорта. Он переехал в Россию в 2013 году.
В смешанных единоборствах Монсон одержал 60 побед и потерпел 26 поражений. Два поединка с его участием завершились вничью. В мае боец заявлял, что хочет завершить карьеру в 2024 году.
Источник: РИА «Новости»
Новости