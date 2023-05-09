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Сегодня, 18:15

Александр Емельяненко показал видео с тренировки перед боем с блогером Ершовым

Руслан Минаев
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Российский боец МММ Александр Емельяненко разместил видеоролик с тренировкой перед поединком с блогером Евгением Ершовым. Бой пройдет в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Сегодня у меня кросс», — сказал Емельяненко.

26 мая состоится очередной турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою вечера встретятся звезды ММА Алексей Олейник и британец Оли Томпсон. Соглавным поединком станет противостояние Емельяненко и Ершова.

Источник: РЕН ТВ
Александр Емельяненко
Евгений Ершов
ММА
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