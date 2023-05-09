Александр Емельяненко показал видео с тренировки перед боем с блогером Ершовым

Российский боец МММ Александр Емельяненко разместил видеоролик с тренировкой перед поединком с блогером Евгением Ершовым. Бой пройдет в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Сегодня у меня кросс», — сказал Емельяненко.

26 мая состоится очередной турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою вечера встретятся звезды ММА Алексей Олейник и британец Оли Томпсон. Соглавным поединком станет противостояние Емельяненко и Ершова.