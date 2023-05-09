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Сегодня, 18:22

Хамзин рассказал, как в 2008 году хулиганы хотели отнять у него блатной телефон

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец RCC Ильяс Хамзин рассказал, как в юные годы хулиганы попытались у него украсть телефон Siemens C55.

«Шел по улице с сумкой, и меня за сумку начали тянуть. Я поворачиваюсь и «уширо гери» (удар ногой с разворота) одному кинул. Вырвался и побежал. Может, они за мной побежали тоже, но я не оглядывался. Я просто побежал, не оглядываясь, и все. Мы в зал через гаражи ходили, сокращая дорогу, а там часто «отрабатывали». Больше я через гаражи не ходил. Они хотели отнять у меня Siemens. Блатной телефон был, качественный. В те времена, 2008-2009 год. 10-11 класс. Тогда хотели «отработать» у меня телефон. Этот телефон был с музыкой. Сидишь и через ИК-порт передаешь. Siemens C55. Знаешь, что за модель? В те времена это был крутяк!» — приводит слова Хамзина MMA.Metaratings.ru.

Напомним, что в качестве профессионального спортсмена Хамзин выступал в ММА и в кикбоксинге. 13 мая россиянин в со-главном событии турнира RCC 15 проведет поединок против бразильского спортсмена Магнуса Конрадо.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/khamzin-rasskazal-kak-v-2008-godu-khuligany-khoteli-otnyat-u-nego-blatnoi-telefon-249704/
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