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Сегодня, 17:50

Хамзин признался, что жена запретила ему выступать в кулачных боях

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец RCC Ильяс Хамзин заявил, что не собирается выступать в кулачном виде спорта.

«Вот, покажу свои кулаки. У меня этих кулачных боев с 17 по 25 лет столько было... Я знаю, что такое бить голыми кулаками, что такое, когда кулак попадает тебе в лицо. Необоснованный риск для профессионала из ММА. Я хочу продвигаться здесь, а кулачные бои — не мое. После турнира мне даже супруга написала: «Никаких кулачных боев, ни за какие деньги». Я с ней полностью солидарен. У меня кулаки итак пострадали. Они еще забиваются. Потом сидеть и восстанавливаться. Кто знает, как пройдет бой? Попаду в лоб и сломаю руку. Полгода или год буду восстанавливаться. Кому я буду нужен? Конечно, в ММА тоже можно серьезные травмы получить... Мое впечатление от кулачки — это очень жесткий вид спорта», — приводит слова Хамзина MMA.Metaratings.ru.

Напомним, что в качестве профессионального спортсмена Хамзин выступал в ММА и в кикбоксинге. 13 мая россиянин в со-главном событии турнира RCC 15 проведет поединок против бразильского спортсмена Магнуса Конрадо.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/khamzin-priznalsya-chto-zhena-zapretila-emu-vystupat-v-kulachnykh-boyakh-249688/
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