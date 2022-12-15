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Сегодня, 22:00

Александр Емельяненко показал, как будет бить Коваленко

Анна Горшкова
Корреспондент
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Александр Емельяненко и Святослав Коваленко поделились ожиданиями перед боем на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

У Емельяненко спросили, будет ли ему удобно работать сверху вниз, ведь он оказался заметно выше соперника. К слову, и вес звезды ММА на 26 килограммов больше, чем у блогера Коваленко.

«Конечно, удобно. Буду вот так работать (показывает, как бьет кулаками сверху вниз)», — приводит слова Емельяненко РЕН ТВ.

Коваленко также признался, что обратил внимание на разницу в росте и весе.

«Ну да, смотрю вверх — такая здоровая рама 110 кг. Но нет, все нормально. Главное, не какой кузов, главное — какой мотор. А движок нормальный, едем, прорываемся», — сказал Коваленко

Бой Емельяненко и Коваленко пройдет 16 декабря в рамках заключительной в этом сезоне суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Последний бой Емельяненко провел в сентябре против Вячеслава Дацика по правилам бокса и проиграл ему нокаутом за 13 секунд.

Источник: РЕН ТВ
Александр Емельяненко
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