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Сегодня, 13:15

Емельяненко: «Шлеменко будет свои зубы через задницу выплевывать. Меня ему не победить»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Боец ММА Александр Шлеменко
Александр Шлеменко.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Российский тяжеловес Александр Емельяненко порассуждал на тему гипотетического противостояния с бывшим чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко.

«Где-то он (Шлеменко. — Прим. «СЭ») даже подраться со мной хотел. Я говорю: «С удовольствием, Александр. Выходи, — сказал Емельяненко журналистам перед боем в турнире NFL 2. — Актуален ли сейчас бой со Шлеменко? Договаривайтесь с ним. Я себе не выбираю соперников. Шлеменко победил Токова? Александра Емельяненко он не победит. Шлеменко будет свои зубы через задницу выплевывать».

В последнем поединке, который состоялся 14 декабря в турнире RCC 21 в Екатеринбурге, Шлеменко раздельным решением судей выиграл у Анатолия Токова.

Емельяненко проведет следующий поединок 21 декабря в турнире NFL 2 в Ингушетии. Имя соперника Емельяненко будет объявлено в день турнира.

Александр Емельяненко
Александр Шлеменко
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