Бокс/ММА
UFC Bellator PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 13:00

Александр Емельяненко — о тюремном заключении младшего брата Ивана: «Ничего страшного не произошло»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Братья Александр и Иван Емельяненко
Александр и Иван Емельяненко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский тяжеловес Александр Емельяненко высказался о тюремном заключении своего родного младшего брата Ивана.

Ранее стало известно, что младший из братьев Емельяненко Иван был признан виновным по делу о причинении тяжкого вреда здоровью и приговорен к одному году и шести месяцам лишения свободы

«Повлияло ли на меня решение о тюремном заключении Ивана? Да никак не повлияло, — сказал Емельяненко перед боем в турнире NFL 2. — Я ему давно говорил, что ни к чему хорошему его это не приведет. Все родственники говорили ему это. Неоднократно решали за него проблемы и вопросы. Оступится человек — за него решат и помогут, а он опять оступается. Да ничего страшного не произошло. Ему дали-то полтора года. Я в изоляторе больше просидел. Связывался ли я с ним? Нет. А как я свяжусь? В тюрьме телефонов нет».

Александр Емельяненко проведет следующий поединок 21 декабря в турнире NFL 2 в Ингушетии. Имя соперника Емельяненко будет объявлено в день турнира.

Александр Емельяненко
Иван Емельяненко
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Врач предупредила о рисках урчания в животе
Татьяна Тарасова назвала придурками фигуристов Мухортову и Евгеньева
Теннисиста Якуба Меньшика проверили на допинг прямо во время матча
Стало известно о задержании гендиректора Корпорации развития Курской области
Фестиваль привозов, качельно-голевой карнавал и первая победа Воробьева в дерби. Что произошло в матче КХЛ ЦСКА – «Спартак»
Трамп потребовал от ЕС увеличить закупки энергоресурсов США
Популярное видео
«Торпедо» много забивает, но все равно проигрывает
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: Лига конференций, 6-й тур, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
В «Ладе» началась распродажа команды?
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг выиграл КПК / КХЛ возвращается / Подъяпольский в «Динамо»
«Локомотив» подписал контракт с Рихардом Паником
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Россия выиграла КПК. «Трактор» взял американского защитника
Финал Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 10 — рекордный!
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья Минакова и Джонсона, Папин нокаутировал Харди
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Врачи допустили Александра Емельяненко к бою в турнире NFL 2 в Ингушетии

Емельяненко: «Шлеменко будет свои зубы через задницу выплевывать. Меня ему не победить»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости