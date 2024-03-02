Василевский не исключил своего возвращения в смешанные единоборства

Российский боец Вячеслав Василевский рассказал о своем возможном возвращении в смешанные единоборства.

«Ничего не исключаю. Но сейчас у меня изменились приоритеты. Если раньше все подстраивалось под спорт, то сейчас — под телевизионную деятельность», — приводит слова Василевского RT.

Свой последний бой Василевский провел в феврале 2022 года. Тогда российский боец по итогам 3 раундов единогласным решением судей победил Ислама Жангоразова.

Всего в карьере 35-летнего россиянина 45 поединков, в которых он одержал 36 побед.