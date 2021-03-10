Александр Емельяненко объявил об отказе от алкоголя

Боец ММА Александр Емельяненко 9 марта в интервью YouTube-каналу Kovalenko заявил об отказе от алкоголя.

«Алкоголь для меня — табу, сейчас он под запретом. Спиртное давно уже в прошлом. Давно я не выпиваю, держусь, и меня, самое главное, не тянет к алкоголю. Раньше меня он расслаблял. Как-то успокаивал, я забывался. Когда выпьешь, проблем меньше становилось. Выпьешь еще — они вообще пропадают. А сейчас я научился справляться со всем без алкоголя», — заявил Емельяненко.

24 июля прошлого года Емельяненко проиграл нокаутом Магомеду Исмаилову на турнире ACA 107.