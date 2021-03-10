Боец Bare Knuckle поможет рэперу Джигану в подготовке к поединку с Емельяненко

Евгений Курданов, первый россиянин, подписавший контракт с американским промоушеном по кулачным боям Bare Knuckle FC, в интервью «СЭ» 10 марта рассказал, что поможет популярному рэп-исполнителю Джигану подготовиться к поединку против Александра Емельяненко.

«Я буду помогать ему в подготовке. Он уже провел одну или две тренировки с моим тренером. Поэтому я тоже буду ему помогать. Надо, так скажем, немного полупить его... Так как все-таки Саша [Александр Емельяненко] - быстрый. Мы не сомневаемся в его скорости и силе ударов. Я, возможно, не такой сильный и быстрый, как он, но у меня есть такое дикое желание отлупить Дениса [Джигана], чтобы он понимал, к чему он должен быть готов. Если передо мной будет задача — жестко побить Дениса, то я постараюсь», — сказал Курданов.

В своем последнем бою, который стал главным событием турнира ACA 107 в июле 2020 года, Емельяненко бился с Магомедом Исмаиловым, уступив ему техническим нокаутом в третьем раунде.

(Ислам Бабаджанов)