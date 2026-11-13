ТАСС: Нурмагомедов и Двалишвили остаются под стражей после драки в Абу-Даби

Российский боец ММА Усман Нурмагомедов и бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили продолжают находиться под стражей в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

11 ноября Двалишвили сообщил, что Нурмагомедов и его друзья напали на него и его знакомого в холле отеля в Абу-Даби, где грузинский боец давал интервью для промоушена Real American Freestyle (RAF). Позднее Двалишвили опубликовал видео, на котором видно, что у него окровавлено лицо.

14 ноября Двалишвили должен провести схватку с Марлоном Мораесом. Организаторы соревнований пытаются добиться освобождения грузинского бойца.

В январе 2025 года Двалишвили победил Умара Нурмагомедова, родного брата Усмана, и защитил титул UFC. В двух последних поединках грузин уступил Петру Яну, который сейчас владеет чемпионским поясом в легчайшем весе.