Андерсон уволена из UFC после поражения от Нуньес

Представительница женского полулегкого дивизиона австралийка Меган Андерсон больше не будет выступать в UFC, сообщает MMA Fighting 10 марта.

У 31-летней Андерсон истек контракт после боя за титул в полулегком весе с Амандой Нуньес на UFC 259, который завершился в минувшие выходные в Лас-Вегасе. Стороны решили не продлевать контрактные обязательства.

По словам Андерсон, UFC планирует закрыть женский полулегкий дивизион из-за недостаточного количества девушек в весовой категории.

Бой Андерсон — Нуньес завершился досрочно болевым приемом в первом раунде в пользу бразильянки.

С момента дебюта в сильнейшей лиге, который состоялся в июне 2018 года, Андерсон провела шесть боев, три из которых выиграла и три проиграла.