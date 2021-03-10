Андерсон уволена из UFC после поражения от Нуньес
11:14
Представительница женского полулегкого дивизиона австралийка Меган Андерсон больше не будет выступать в UFC, сообщает MMA Fighting 10 марта.
У 31-летней Андерсон истек контракт после боя за титул в полулегком весе с Амандой Нуньес на UFC 259, который завершился в минувшие выходные в Лас-Вегасе. Стороны решили не продлевать контрактные обязательства.
По словам Андерсон, UFC планирует закрыть женский полулегкий дивизион из-за недостаточного количества девушек в весовой категории.
Бой Андерсон — Нуньес завершился досрочно болевым приемом в первом раунде в пользу бразильянки.
С момента дебюта в сильнейшей лиге, который состоялся в июне 2018 года, Андерсон провела шесть боев, три из которых выиграла и три проиграла.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...