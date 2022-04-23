«Обо мне говорят все СМИ». Романкевич ответил Ибрагимову перед боем

Петр Романкевич решил продолжить интернет-перепалку с Хадисом Ибрагимовым перед боем. Он ответил на высказывание оппонента о том, что Ибрагимова не впечатлил вирусный нокаут Петра в бою с Исламом Каримовым.

Также, по словам Хадиса, самый быстрый КО в истории HardcoreMMA принадлежит ему — 9 секунд. Романкевич ответил на это, что Ибрагимов отправил в нокаут «ноунейма».

«У кого там выиграл этим быстрым нокаутом Ибрагимов, которым он так хвастается? У ноунейма. Его соперника никто и не знал и не знает, — приводит слова Романкевича РЕН ТВ. — Я же нокаутировал Ислама Каримова, бойца с рекордом 9-0. Да, нокаут был не за 9 секунд, как и у Ибрагимова, а за 20, но обо мне говорят сегодня все СМИ! Уверен, что Ибрагимов хочет отомстить мне за Каримова, так как, насколько я знаю, они из одной команды», — заявил боец.

После этого Петр решил поинтересоваться, как Хадис будет оправдываться перед другими в случае поражения.

«А теперь, Хадис, скажи — ты ведь не будешь оправдываться после своего поражения, что это мол просто была не твоя дисциплина, ты вышел на коротком уведомлении или ещё что-то?», — спросил он.

Напомним, между Ибрагимовым и Романкевичем возникла перепалка в Сети. В ней Петр заявил, что у Хадиса против него нет шансов.

Напомним, поединок Абдугофурова и Чудинова станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 29 апреля. В соглавном бою встретятся последний чемпион М-1 Global Хадис Ибрагимов и белорусский чемпион по тайскому боксу, боец MMA Петр Романкевич.

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