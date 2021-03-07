Дана Уайт предложил Хабибу провести бой в сентябре

Президент UFC Дана Уайт пообщался с Хабибом Нурмагомедовым после победы Ислама Махачева над Дрю Добером на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе.

«Ислам Махачев выдал блестящее выступление. Добер — очень сильный и крепкий боец. Я не знаю, видели ли вы во время этого удушающего то, что видел я... У Добера из шеи и плеч полезли б*** узлы мыщц. Я никогда такого не видел. А ведь Добер — очень и очень сильный парень.

Говорил ли я с Хабибом после боя? Да, сказал ему: «Как насчет боя в сентябре?». Он посмеялся. Посмотрим... В ближайшие дни у нас с ним будет обед", — сказал Уайт на пресс-конференции.

Махачев на UFC 259 победил удушающим приемом Дрю Добера. Теперь на счету 29-летнего бойца 19 побед и 1 поражение в ММА (8-1 в UFC).