Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в своем Instagram заявил, что готов к бою с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

Ранее 43-летний Кадыров в своих соцсетях обратился к подписчикам с вопросом о том, как бы выглядел возможный поединок с 38-летним Емельяненко. 26 декабря боец MMA написал в своем Instagram, что принял вызов главы Чечни.

— Мой Друг Рамзан готовится к бою со мной и это радует, значит бою быть! — написал Александр в Instagram.

Александр Емельяненко принял вызов Рамзана Кадырова // Кадыров бросил вызов Александру Емельяненко