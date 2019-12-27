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Александр Емельяненко — о бое с Кадыровым: «Рамзан готовится, значит бою быть!»

09:37
Александр Емельяненко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Емельяненко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в своем Instagram заявил, что готов к бою с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

Ранее 43-летний Кадыров в своих соцсетях обратился к подписчикам с вопросом о том, как бы выглядел возможный поединок с 38-летним Емельяненко. 26 декабря боец MMA написал в своем Instagram, что принял вызов главы Чечни.

— Мой Друг Рамзан готовится к бою со мной и это радует, значит бою быть! — написал Александр в Instagram.

Александр Емельяненко принял вызов Рамзана Кадырова // Кадыров бросил вызов Александру Емельяненко

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