Александр Емельяненко — о бое с Кадыровым: «Рамзан готовится, значит бою быть!»
09:37
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в своем Instagram заявил, что готов к бою с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.
Ранее 43-летний Кадыров в своих соцсетях обратился к подписчикам с вопросом о том, как бы выглядел возможный поединок с 38-летним Емельяненко. 26 декабря боец MMA написал в своем Instagram, что принял вызов главы Чечни.
— Мой Друг Рамзан готовится к бою со мной и это радует, значит бою быть! — написал Александр в Instagram.
Александр Емельяненко принял вызов Рамзана Кадырова // Кадыров бросил вызов Александру Емельяненко
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