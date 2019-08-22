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Александр Емельяненко не выступит на турнирах GFC

17:13

Российский боец Александр Емельяненко не выступит на турнирах организации Gorilla Fighting Championship (GFC) осенью. Об этом сообщил руководитель организации Александр Гурьянов.

— Александр не будет выступать на осенних турнирах GFC. У него намечается другой бой, — цитирует ТАСС Гурьянова.

Ранее сообщалось, что 38-летний Емельяненко может выступить на турнире GFC в Казахстане. В настоящий момент боец ведет переговоры с организацией кулачных боев Bare Knuckle FC.

Всего на его счету 28 побед, семь поражений и одна ничья.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6787151

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