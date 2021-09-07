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Александр Емельяненко не верит в примирение с Федором: «Мне без него живется комфортнее»

16:26
Александр Емельяненко. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Емельяненко. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил в подкасте Hustle MMA, что не верит в то, что ему удастся наладить отношения с родным братом — бывшим чемпионом Pride и Rings в тяжелом весе Федором Емельяненко.

— Я с Федором не общаюсь уже очень давно. Лет 14, наверное, — сказал Емельяненко-младший. — Вообще не разговариваем. Так, в интервью он что-то говорит. Я как-то раз позвонил ему, у него аж истерика началась. Думал, захлебнется в своих словах. Я выслушал, поговорил, положил трубку и понял, что отношения нам еще долго не наладить.

Александр Емельяненко.«Подрался бы с ним и побил. Он понимает, что проиграет». Огонь: Александр Емельяненко готов биться с Федором

— Верите, что наладите?

— Вообще не верю. Мне без Федора живется спокойнее и комфортнее. Когда с Федором — надо под Федора дудку что-то делать, плясать. Угождать ему. «Федя! Федя!» Ходить, облизывать его, чтобы он доволен был. Сейчас я ни от кого не завишу, сам по себе, и никакие Федоры поперек дороги у меня не стоят.

— Будто бы все хотят, чтобы [вы помирились]...

— Не понимаю, для чего. Ну нравится им Федор — пусть на Федора смотрят. Нравится Александр — пусть на меня смотрят.

— А если вы оба нравитесь всем?

— Пусть смотрят на нас обоих. Он уже заявлял, что у него круг общения.

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Иван Шитик все материалы автора

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