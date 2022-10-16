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Сегодня, 21:46

Александр Емельяненко назвал фаворита боя Махачев — Оливейра

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Тяжеловес Александр Емельяненко высказался о предстоящем противостоянии Ислама Махачева против бразильца Чарльза Оливейры. По мнению Александра, фаворитом в данном поединке является российский спортсмен.

«Касательно Махачева, уже пришло его время, он фаворит этого поединка. Абдулманап Нурмагомедов давно говорил, что Ислам — следующий чемпион, и я с этим согласен. Знаю от многих спортсменов, кто с ним тренировался, что он очень мощный. Поддержка Хабиба и присутствие его в углу, безусловно, будет являться преимуществом», — цитирует Емельяненко «РБК Спорт».

Махачев и Оливейра сразятся на турнире UFC 280, который состоится 20 октября в Абу-Даби. На кону вакантный пояс чемпиона UFC в легком весе.

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