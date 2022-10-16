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Гончаров — о драке с Туменовым в студии: «Соперник решил газануть, но не в ту сторону»

Боец Гончаров прокомментировал драку с Туменовым в прямом эфире на ТВ
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Боец АСА Андрей Гончаров прокомментировал драку с Бибертом Туменовым в прямом эфире спортивного телеканала.

«По данной ситуации скажу своими словами: никаких договоренных репетиций с моим участием в этом не было. Все кто следит за моей карьерой знают, что я никогда не устраивал «показухи сквернословия» и не выступал в роли провокатора. Если на нас пойдут с атакой, мы заставим отступать, — написал Гончаров в соцсетях. — Ведущий подкинул пару колких фраз, соперника покинул самоконтроль, решил газануть, но не в ту сторону. Эмоции стабильные. Спокойствие мой козырь. Настрой был грамотно пообщаться, но зарубиться мы всегда готовы. Нравится вам это или нет, но весь российский мир единоборств и не только уже обсуждает эту новость, и вы в том числе. 4 ноября мы поймаем охотника в капкан, и он станет очередной жертвой».

Гончаров (15 побед, 3 поражения) и Туменов (11 побед, 2 поражения) сразятся на турнире АСА 147, который состоится 4 ноября в Москве.

Биберт Туменов и&nbsp;Андрей Гончаров устроили драку в&nbsp;прямом эфире. Бойцы АСА устроили драку в прямом эфире на ТВ. Провокация ведущего или постановка?
ММА
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