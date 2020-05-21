Александр Емельяненко: «Наш бой с Минеевым остается в силе»

Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал «СЭ», что все еще рассчитывает провести поединок по правилам бокса с Владимиром Минеевым.

— Бой в силе, — сказал Емельяненко. — Уже есть подписанные договоренности между мной и Минеевым. Я разговаривал насчет того, когда бой состоится. Пока все в виду пандемии переносится. Бой должен был сначала в мае состояться, потом в июне. У меня ближайшая дата — это 24 июля, бой с Исмаиловым. Потом еще нужно будет, чтобы какое-то время прошло. Может, на сентябрь [будет назначен бой с Минеевым]. Как раз пройдет вся эта пандемия.

На счету 38-летнего Емельяненко 36 боев в ММА (28 побед, 7 поражений и 1 ничья) и два в боксе (1-0-1). У 29-летнего Минеева 14 боев в ММА (12-1-1) и 26 в профессиональном кикбоксинге (24-2-0). (Илья Андреев)