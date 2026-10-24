Чопуров уступил Тикнессу и проиграл впервые в карьере

Российский боец Асаф Чопуров проиграл австралийцу Колби Тикнессу раздельным решением судей на турнире UFC 333 — 28:29, 29:28, 28:29.

Поединок в легчайшем весе (до 61,2 кг) был включен в предварительный кард события и состоялся «Этихад Арене» в Абу-Даби 24 октября.

Это был дебютный бой Чопурова в UFC и его первое поражение в карьере. Всего на счету россиянина теперь 11 побед и 1 поражение.

Главным событием вечера станет титульный бой россиянина Мовсара Евлоева и австралийца Александра Волкановски. Со-главным событием турнира станет титульный бой россиянина Петра Яна с грузином Мерабом Двалишвили.

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